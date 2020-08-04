Стали известны последствия урагана, обрушившегося на Самару 4 августа
Стали известны некоторые последствия урагана, который разыгрался в Самаре ближе к вечеру 4 августа. К счастью, обошлось без жертв, но некоторым теперь придется потратиться на ремонт.
- Упало 31 дерево, повреждены 24 легковых автомобиля, опрокинуты остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция. Погибших и пострадавших нет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ни свет, ни газ никому не оборвали. Сейчас последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.
Как отмечают в ведомстве, по прогнозу Приволжского УГМС, ночью и днем 5 августа сохранится северо-восточный ветер с порывами 20 м/с. Людям советуют не ставить свои машины под деревьями и лишний раз не ходить по улицам. Сейчас в городе действует желтый уровень опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU