2020-08-04T21:31:07+03:00
Происшествия

Стали известны последствия урагана, обрушившегося на Самару 4 августа

В МЧС рассказали, что сделала непогода на городских улицах
Михаил ГОРЮНОВ
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Сильный ветер повалил деревья и не толькоСильный ветер повалил деревья и не толькоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Стали известны некоторые последствия урагана, который разыгрался в Самаре ближе к вечеру 4 августа. К счастью, обошлось без жертв, но некоторым теперь придется потратиться на ремонт.

- Упало 31 дерево, повреждены 24 легковых автомобиля, опрокинуты остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция. Погибших и пострадавших нет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ни свет, ни газ никому не оборвали. Сейчас последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.

Как отмечают в ведомстве, по прогнозу Приволжского УГМС, ночью и днем 5 августа сохранится северо-восточный ветер с порывами 20 м/с. Людям советуют не ставить свои машины под деревьями и лишний раз не ходить по улицам. Сейчас в городе действует желтый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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