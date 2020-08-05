Ураган в Самаре повалил большое дерево на бабушку, торговавшую вишней

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:52:31+03:00

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Ураган, произошедший в Самаре 4 августа, повалил много деревьев. Одно из них упало на бабушку недалеко от дома № 1 по улице Челюскинцев.

- Она торговала вишней с собственной дачи. Бабушке неравнодушные прохожие помогли оперативно выбрать из-под большого дерева, - рассказывают очевидцы в паблике "Подслушано Самара".

Женщину отвели в больницу, находившуюся там же. Напомним, что, по информации регионального ГУ МЧС, накануне в областной столице упало 31 дерево. Повреждены 24 легковых автомобиля. Опрокинутыми также оказались остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция. Пострадавших и погибших, согласно официальной статистике, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU