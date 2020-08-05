2020-08-05T14:32:41+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара на Ново-Вокзальной в Самаре, где погибла 82-летняя женщина

Из дома эвакуировали 46 человек, но без пострадавших не обошлось
Анастасия ФИЛАТОВА
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К смертельному пожару могло привести короткое замыканиеК смертельному пожару могло привести короткое замыканиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В МЧС рассказали подробности смертельного пожара, который произошел вечером 3 августа в доме № 193 на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Напомним, там вспыхнули домашние вещи в «кармане» двух квартир. Из здания эвакуировали 46 человек, но без жертв не обошлось.

- В результате случившегося пострадал 34-летний мужчина. Он получил термические ожоги. Также на пожаре погибла 82-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Предварительной причиной пожара в оперативном ведомстве называют короткое замыкание электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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