Полиция возбудила дело из-за попытки поджога дома чиновницы самарского минстроя

Тот самый дом чиновницы. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело из-за попытки поджога дома чиновницы регионального минстроя Надежды Веховой. Как сообщили в полиции журналисту «КП-Самара», дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ - «Угроза убийства или причинение тяжкого вреда здоровью».

Попытка поджога дома произошла 17 июля. Во двор чиновницы бросили две бутылки с зажигательной смесью. Сама Надежда Вехова связывает этот случай с поднявшейся против нее травлей в соцсетях. Напомним, чиновницу обвиняют в том, что она перегородила бетонными блоками подъезд к Волге в районе пляжа на НФС. Женщину травят в соцсетях, а на заборе ее дома появились нецензурные надписи.

Однако управляющий микрорайоном объяснил, что блоки установила администрация Октябрьского района после соответствующего письма природоохранной прокуратуры.