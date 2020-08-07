В Самаре на 9-ой просеке спасли из Волги молодых людей

ЧП на воде в этом году в Самарской области - не редкость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Промышленном районе Самары едва не произошла трагедия на воде. На реке Волге в районе 9-ой просеки пришлось спасать молодых мужчин.

- в 17:35 5 августа на пульт дежурного поступило сообщение, что спасатели ПСС Самарской области спасли 25-летних мужчин из реки Волги, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Подробности того, что именно произошло в водоеме, в оперативном ведомстве не раскрывают. Напомним, что недавно в Октябрьском районе Самары понадобилась помощь спасателей пожилой женщине. Ее нашли в полуметре от берега Волги. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось.