Сергей Пушкин возглавил больницу Середавина в Самаре

В Самаре назначили нового главного врача больницы имени В.Д. Середавина. Им стал Сергей Пушкин, до этого возглавлявший городскую клиническую больницу № 8. Теперь ему доверили одно из главнейших областных учреждений здравоохранения, где оказывают помощь жителям всего региона и даже соседям. На должность он назначен 7 августа.

Сергей Юрьевич Пушкин - уроженец Самары, ему в этом году исполнится 50 лет. Сам он родом из Кинель-Черкасского района. Он закончил медицинский университет и 27 лет проработал в здравоохранении. 23 из них он трудился именно в больнице Середавина, сначала торакальным хирургом, затем возглавил это отделение и стал заместителем главврача по хирургии. Сергей Пушкин - доктор медицинских наук и очень хорошо знаком персоналу больницы.

Его назначили главным врачом областной больницы вместо Армена Беняна, который возглавил министерство здравоохранения региона. Это случилось 8 июля, о назначении объявил Дмитрий Азаров. Интересно, что экс-глава больницы тоже начинал работу в должности торакального хирурга, он также является доктором медицинских наук.