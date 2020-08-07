Новой жертвой COVID-19 в Самарской области 7 августа стала пожилая женщина

Число жертв коронавируса в Самарской области увеличилось до 104 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, кто стал новой жертвой коронавируса в регионе. По данным на 7 августа 2020 года в губернии скончался еще один пожилой пациент. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 достигло 104 человек.

- Умерла 74-летняя женщина. Она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперштабе.

Показатель смертности в Самарской области на 100 тысяч населения - 3,26, по стране - 10,09. Коэффициент смертности в регионе тоже ниже, чем по стране, - 1,46 против 1,68.

Напомним, что за последние сутки в губернии выявили еще 42 человека с коронавирусом. Общее число заболевших - 7131. Выздоровевших - больше половины. Лечение закончил 5381 пациент.