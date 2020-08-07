На следующий сезон в Сызрани планируют создать профессиональную футбольную команду

«Сызрань-2003» потеряла профессиональный статус в 2019 году. Фото: ФК «Сызрань-2003».

Профессиональный футбол может вернуться в Сызрань уже в следующем году. Тольяттинский «Акрон» вместе с «Сызранью-2003», которая сейчас выступает в чемпионате среди любителей, планируют создать в городе клуб, который будет выступать в ПФЛ. Команда станет фарм-клубом «Акрона». Об этом в новом выпуске «КраСавы» рассказал учредитель тольяттинского клуба Павел Морозов.

- В следующем году мы планируем заявить команду в ПФЛ. Это будет совместный проект с командой «Сызрань-2003». Пока бюджет не обсуждался, но, думаю, что наши инвестиции будут на уровне 15-20 млн в год, не больше, - сказал Морозов.

Напомним, «Акрон» выступает в Футбольной национальной лиге. Путь от любителей до первого дивизиона красно-черные преодолели за один сезон.

Футбольный клуб «Сызрань-2003» выступал на профессиональном уровне с 2003 по 2019 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выносила участника Лиги Европы и увольняла Божовича, а еще там красавица пресс-секретарь: почему мы будем скучать по «Сызрани-2003»

Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)