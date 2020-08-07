В Самаре решили, что делать с бетонными блоками около Волги

Люди привыкли приезжать сюда на машинах

В понедельник в Самаре обещают убрать бетонные блоки, которыми перегородили дорогу к Волге на Октябрьском спуске. Это должны сделать уже в понедельник. Договоренности власти и жители достигли в четверг на совещании на берегу Волги. В пятницу же все обсудили еще раз с инициативными группами. Вердикт был вынесен окончательно, под протокол.

Напомним, что сначала в установке блоков обвинили чиновницу, которая имеет дом неподалеку. Позже стало известно, что предписание вынесла природоохранная прокуратура. Блоки должны были помешать автомобилистам приезжать к Волге на транспортных средствах. Стоянка на берегу нарушает водный кодекс. Жителей же это возмутило, так как по их словам здесь люди подъезжают к пляжу и привозят транспортные средства.

Сейчас власти намерены обустроить здесь официальный спуск для плавательных средств, чтобы счастливы остались все. С инициативной группой решили, что же еще нужно сделать. Пока что нужно будет обследовать береговую линию и подготовить проект преображения спуска.

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В появлении преграды люди винят чиновницу самарского минстроя Надежду Вехову. Власти уверяют, что блоки установила администрация, но согласны их убрать(подробности)