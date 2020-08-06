Власти рассказали, когда с берега Волги уберут мешающие проезду бетонные блоки

Машины свободно заезжают к самому берегу Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре власти вмешались в разгорающийся на берегу Волги конфликт. Люди обвиняют чиновницу самарского минстроя Надежду Вехову, что она перекрыла бетонными блоками проезд на берег и «захватила пляж». На встрече с жителями вечером 6 августа глава администрации Октябрьского района Самары Александр Кузнецов пообещал, что бетонные блоки, мешающие проезду машин на берег, будут демонтированы.

«Ехать можно только по твердому покрытию»

Сейчас никаких препятствий для проезда машин к воде в месте переправы у НФС нет. Движение оживленное – автомобили снуют туда-сюда почти каждые пять минут. Немало автомобилей припарковано практически у самой воды, многие – с пустыми лодочными прицепами. Местные жители говорят, что настоящее столпотворение здесь начинается в пятницу и в выходные. Бетонные блоки, из-за которых разгорелся скандал, мирно лежат в сторонке и уже никому не мешают. Но оттащили их сами автомобилисты.

Те самые блоки. Автомобилисты оттащили их в сторону, сейчас они никому не мешают Фото: Ольга НОВИКОВА

В том, что преграда появилась, люди винят чиновницу министерства строительства Самарской области Надежду Вехову. Не так давно женщина купила поблизости участок с домом. Люди уверены, что ей помешали многочисленные отдыхающие, шум и мусор, которые они оставляют, и она решила перекрыть им доступ на пляж.

- 40 лет этой переправе, никогда никому не мешала, а как этот дом тут построили, сразу начались проблемы, - горячились жители на встрече с администрацией вечером 6 июля.

Однако глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов заверил – никакого самоуправства не было, бетонные блоки раздора поставила местная администрация.

- Мы получили обращение из природоохранной прокуратуры, в котором нас просили принять меры по недопущению нарушения природоохранного законодательства, - отметил Александр Кузнецов. – Дело в том, что спускаться к воде на автомобиле можно только если есть твердое покрытие. Заезжать прямо на песок, на мягкое покрытие нельзя. Поэтому мы установили тут эти блоки.

Власти объяснили людям, что блоки установила администрация Фото: Ольга НОВИКОВА

Правоохранители подтвердили – в законе действительно прописан запрет на проезд по водоохранной зоне по грунтовым дорогам.

- Закон запрещает преграждать доступ к 20-метровой прибереговой полосе, однако сейчас здесь проезд свободен, - прокомментировал старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Морозов. - Однако в соответствии с Водным кодексом в водоохранной зоне установлен запрет на установку и стоянку транспортных средств вне мест с твердым покрытием (асфальтовой или иной твердой дороги). Здесь покрытие не твердое, песчаное, поэтому передвижение здесь запрещено.

Забор дома Надежды Веховой исписали нецензурными словами Фото: Ольга НОВИКОВА

Забор дома Надежды Веховой исписали нецензурными словами Фото: Ольга НОВИКОВА

Исписали забор и пытались поджечь

Тем не менее, как рассказала сама Надежда Вехова, без ее участия не обошлось – внимание природоохранной прокуратуры на нарушения обратила именно она.

- Хочется, чтобы здесь был порядок, благоустроенная общественная территория с раздевалками, лавочками, туалетами, а не стихийная стоянка с мусором, - объяснила свою позицию чиновница. – Если людям нужна здесь переправа, то значит надо обращаться к властям, чтобы ее здесь организовали цивилизованно, с нормальным подъездом, туалетами, контейнерами для мусора.

Машины заезжают прямо в реку Фото: Ольга НОВИКОВА

Понимание чиновница нашла далеко не у всех. Недовольные самарцы исписали ее забор нецензурными словами, а кто-то даже кинул на участок две бутылки с зажигательной смесью. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по подозрению в угрозе убийства или причинения тяжкого время здоровью.

«Оставьте нам переправу»

Встреча инициативных горожан с властями 6 августа получилась очень эмоциональной. Самарцы требовали убрать бетонные блоки и не мешать людям переправляться. Впрочем, оказалось, что местные жители также выступают против стоянки на берегу и просят оставить главным образом возможность подъезжать, разгружаться и переправляться.

Встреча получилась очень эмоциональной Фото: Ольга НОВИКОВА

- Это одна из четырех точек в городе, где официально разрешено переправляться через Волгу и чуть ли не единственное место, где лодку или гидроцикл на воду можно спустить бесплатно, не отдавая деньги оккупировавшим берег частникам, - говорит активистка Екатерина Фетисова. – На каком основании сейчас обычным людям закрывают подъезд к реке? Если оставлять здесь машины надолго незаконно, если можно только подъехать, выгрузиться и уехать, пусть ГИБДД повесит здесь запрещающие знаки, пусть работает эвакуатор и увозит автомобили нарушителей. Но оставьте нам возможность подъезжать, разгружаться и спускать лодку.

Знак "водоохранная зона" совершенно не мешает автомобилистам ставить машины на песке Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарец Евгений Сергеев признался – лодку здесь спускает регулярно. А вот оставить где-то машину – уже проблема, многие переправляющиеся бросают свои авто прямо на берегу на все выходные.

- Неужели трудно приехать на такси? - недоумевает Евгений.

В результате удалось достигнуть договоренности. Александр Кузнецов пообещал, что к понедельнику бетонные блоки уберут. Кроме того, районные власти встретятся с инициативной группой, чтобы выработать конкретные предложения по развитию и приведению в порядок этого участка. Александр Кузнецов пообещал довести эти предложения до главы города.