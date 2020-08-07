В Самаре решили, как разделить историческое поселение

В Самаре оформят историческую зону

В Самаре на градостроительном совете обсудили проект исторического поселения. Границы территории определены в районе улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.

Как рассказал руководитель департамента строительства Самары Сергей Шанов, историческую зону собираются разделить на три зоны. Первая из них - это охранная зона ОКН федерального значения. Здесь правила к застройке будут наиболее строгими.

Охранная зона ОКН федерального значения

Вторая - зона регулирования застройки. Здесь можно будет воссоздавать застройку в духе исторической среды и строить новые дома, но только в соответствие со строгими регламентами.

Зона регулирования застройки

В третьей зоне - объектов культурного наследия регулярного значения. Это некая буферная зона на границе исторического поселения. Здесь будет проводиться застройка, но параметры диссонирующих объектов учтут.

Зона объектов культурного наследия регионального значения

- Считаю, что предложенные алгоритмы наиболее оптимальны и компромиссны. Предложил, чтобы все проекты строек и реконструкций внутри исторического поселения утверждались Градсоветом, - прокомментировал решения депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Создание зоны исторического поселения должно по задумке спасти центр Самары от разномастной застройки, а деревянные дома от уничтожения. Мы уже рассказывали, как это волнует застройщиков.

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