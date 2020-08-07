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В Самаре решили, как разделить историческое поселение

Возможные алгоритмы огбсудили на заседании градостроительного совета
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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В Самаре оформят историческую зону

В Самаре оформят историческую зону

В Самаре на градостроительном совете обсудили проект исторического поселения. Границы территории определены в районе улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.

Как рассказал руководитель департамента строительства Самары Сергей Шанов, историческую зону собираются разделить на три зоны. Первая из них - это охранная зона ОКН федерального значения. Здесь правила к застройке будут наиболее строгими.

Охранная зона ОКН федерального значения

Охранная зона ОКН федерального значения

Вторая - зона регулирования застройки. Здесь можно будет воссоздавать застройку в духе исторической среды и строить новые дома, но только в соответствие со строгими регламентами.

Зона регулирования застройки

Зона регулирования застройки

В третьей зоне - объектов культурного наследия регулярного значения. Это некая буферная зона на границе исторического поселения. Здесь будет проводиться застройка, но параметры диссонирующих объектов учтут.

Зона объектов культурного наследия регионального значения

Зона объектов культурного наследия регионального значения

- Считаю, что предложенные алгоритмы наиболее оптимальны и компромиссны. Предложил, чтобы все проекты строек и реконструкций внутри исторического поселения утверждались Градсоветом, - прокомментировал решения депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Создание зоны исторического поселения должно по задумке спасти центр Самары от разномастной застройки, а деревянные дома от уничтожения. Мы уже рассказывали, как это волнует застройщиков.

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