Узбеков, застрявших на границе в Самарской области, отправили домой

Граждан Узбекистана отправили домой

Трудовых мигрантов - граждан Узбекистана - которые застряли на границе в Большечерниговском районе Самарской области - отправили домой. По согласованию всех сторон по железной дороге в Узбекистан отправили более 1000 человек.

Проблема возникла потому, что мигранты со всей страны приезжали сюда, привлеченные слухом о том, что Казахстан открыл границу. Но в Большечерниговском районе они натыкались на "коронавирусный" заслон. И им пришлось оставаться в палаточном лагере, который организовали областные и районные власти.

Всем мигрантам предложили рабочие места в разных населенных пунктах, но они отказались, объяснив, что имеют только одну цель - отправиться домой. К решению проблемы подключились представители генконсульства Узбекистана в Казани. Мигрантов отправляли на родину по группам. Уже 20 мая на родину отправили 1199 граждан Узбекистана на автобусах. 6 июня организовали следующий транспортный коридор для 367 граждан. Дальше граждан отправляли 16 и 17 июля - по железной дороге.

Не так давно на месте палаточного лагеря возник конфликт между мигрантами и правохранителями, правда спор был быстро исчерпан. 6 и 7 августа удалось организовать новый транспортный коридор и отправить на автобусах и железной дороге еще около тысячи человек.

До этого также на родину из Большечерниговского района отправили граждан Киргизии и Таджикистана.

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