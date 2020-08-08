Дети пойдут в школу в Самаре без масок в 2020 году

Дети с 1 сентября будут ходить в школу без масок

В Самаре дети пойдут в школу 1 сентября 2020 года без масок. Об этом рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян, отвечая на вопрос родителей в твиттере. Более того, стало известно, что учебный год точно начнется в срок и занятия будут проходить в очном формате.

Сейчас все школы готовятся к образовательному процессу с 1 сентября 2020 года. Проводится плановый ремонт. В этом году директорам предстоит позаботиться еще и о дезинфекции для классов и коридоров.

В школу обещают не пускать больных детей. При входе будут стоять электронные термометры, которые позволят контролировать температуру тела детей. Также ответственность будет на учителе, который не должен допускать на занятия детей с признаками ОРВИ.

А вот носить маски не требуется, это же правило действует и в колледжах и техникумах. Стоит отметить. что сидеть все занятия в масках было бы крайне затруднительно для детей, видимо, именно поэтому принято такое решение. Носить маски и перчатки зато будут сотрудники пищеблока. Кстати, еще одно интересное новшество в Самарской области - бесплатные завтраки для учеников 1-4 классов.