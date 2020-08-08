В регионе объявят конкурс на лучший проект обновления территории на стрелке рек Самары и Волги

Власти обсудили план развития исторического центра Самары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

7 августа, в преддверии Дня строителя, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание Градостроительного совета. Там он не только поздравил виновников торжества, праздник у которых будет завтра, но и вместе с экспертами обсудил важные вопросы по развитию исторического центра Самары.

Так, отдельное внимание было уделено вопросу реновации территории на стрелке рек Самары и Волги.

- Думаю, давняя мечта многих поколений самарцев, чтобы стрелка была обустроена в соответствии с ее замечательным высоким статусом природного ландшафта. Надеюсь, что к этим решениям мы придем совместно, - заявил глава региона.

Сейчас есть только один проект, авторы которого хотят сделать на участке деловой, культурный и туристический центр. Согласно задумке, там должно появиться 8 зданий в форме матрешек, символизирующих реку Волгу и ее притоки, выполняющие все основные городские функции: здание ЗАГС – башня «Самара»; жилые здания и апартаменты – башни «Сура», «Ветлуга», «Ока»; офисные центры – башни «Большой Иргиз», «Кама», «Волга 1»; выставочный центр – башня «Волга 2»; торговый центр и паркинг.

Участники совещания согласились, что это интересный вариант, но он требует дальнейшей проработки и существенных инвестиций. Рассматриваются и другие концепции. Для определения приоритетного решения скоро будет объявлен конкурс проектов.

- Это самое лучшее, что может быть, – отметил советник губернатора Виталий Стадников. – Самара должны быть перезапущена в плане имиджа, потому что нам нужно конкурировать с другими регионами.

Напомним, как уже писали журналисты «КП-Самара», на совете также обсудили судьбу исторического поселения. Старый город хотят разделить на три зоны, что позволит избежать точечной застройки и сохранить все культурные достояния.

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