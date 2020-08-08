В Самарской области от коронавируса скончался еще один человек

В Самарской области уже 105 человек скончались от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает лишать людей жизни. Так, по информации на 8 августа, в Самарской области от Covid-19 скончался еще один пациент. Общее количество жертв теперь - 105.

- Всего в стране за сутки скончались 129 человек. За все время пандемии в России - 14854, - рассказывают на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Напомним, что в регионе за минувшие сутки выявили еще 43 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число больных теперь в регионе - 7174. Выздоровели за сутки 68 граждан, всего же за все время - 5449.

Многие ограничительные меры в Самарской области уже сняли. Но людям советуют лишний раз не рисковать и использовать средства защиты - маски и перчатки.