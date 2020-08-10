Лекарство от коронавируса в самарских аптеках может появиться уже осенью

В Самаре могут начать продавать Авифавир

В Самарской области уже осенью в аптеках может появиться препарат для лечения коронавируса. Это произойдет так же, как и по всей стране. Речь идет об «Авифавире», в отношение которого минздрав и профильные органы принимают решение. Ожидалось, что разрешение на использование препарата в амбулаторном режиме будет получено уже в конце июля, однако сейчас этого еще не произошло.

Первый российский препарат от COVID зарегистрировали в конце мая. Его производят совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар». При клинических испытаниях он показал высокую эффективность в лечении. Известно также, что с 2014 года его применяют в Японии против тяжелых форм гриппа.

В больницы Самарской области лекарство уже поступило. Врачи региона отметили положительную динамику, но подчеркнули, что выводы делать еще рано. Именно потому, что препарат новый, его пока не готовы отдавать в аптеки - применение его должно происходить под присмотром врача.

Самарские фармацевты рассказали, что тем не менее предварительные договоренности о поставках есть на осень, но лекарство будут продавать исключительно по рецепту. Пока не известно, какой будет цена препарата в рознице. Ранее в Екатеринбурге губернатор озвучил стоимость централизованных закупок: одна упаковка средства стоит 22 тысячи рублей.

Правда, медики считают, что появление средства в свободной продаже сегодня не совсем оправдано. Препарат необходим для лечения тяжелых форм инфекции, а значит, его нет смысла покупать самостоятельно. Помощь в таких случаях пока планируют оказывать в больницах, именно для этого закупки средства ведутся централизованно регионами. Его можно получить бесплатно по ОМС.