Паул Антон покинул «Крылья Советов»

В футболке «КС» Антон сыграл 43 матча и отметился пятью голами. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о том, что румынский полузащитник команды Паул-Виорел Антон покидает Самару. За «Крылья» футболист выступал с августа 2018 года. За это время он сыграл 43 матча и отметился пятью голами.

- Пришло время сказать «Крыльям» до свидания, но сначала я хотел бы поблагодарить всех за каждый момент, который я провел в этом клубе, в этом городе. Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре, даже когда результаты были не такими, которые мы ждали. Это часть футбола. Я горжусь тем, что был частью «Крыльев Советов». Хочу попросить вас поддерживать команду еще сильнее, чем в прошлом сезоне, и помочь команде вернуться в РПЛ – туда, где должны играть «Крылья Советов». Всего наилучшего, «Крылья»! – попрощался с болельщиками Антон.

Напомним, этот сезон «КС» проводят в ФНЛ. Ранее появилась информация, что клуб намерен расстаться с несколькими легионерами из-за лимита лиги. Кроме Антона назывались имена Радонича, Хади и Поповича.