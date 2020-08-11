В Самаре «колдунья» нагадала на 5 млн рублей и попала под суд

"Гадалке" из соцсетей грозит уголовное наказание Фото: соцсети

В Самаре скоро предстанет перед судом «гадалка», которая «увела» у доверчивых женщин более 5 млн рублей. Девушку обвиняют в мошенничестве и злоупотреблением доверием.

- По версии следствия, 26-летняя девушка в 2019 году разместила в соцсети объявление об оказании услуг магии, целительства, гадания, снятия порчи. На ее уловку попались жительницы Киселевска Кемеровской области, Коврова Владимирской области и Магадана, - рассказали в прокуратуре Кировского района Самары.

Так, «колдунья» выманила у клиенток за «решение» их проблем 294500 рублей, 331 350 рублей и 4 695 700 рублей. При этом девушка получала за свои «услуги» обманом не только деньги, но и золотые украшения. В итоге аферистку все-таки разоблачили и задержали. Ранее «КП-Самара» писала подробнее об этом.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении самарской «гадалки» и передали его служителям Фемиды. Рассматривать дело будет Кировский районный суд.