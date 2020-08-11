В отношении ПСК «Волга» возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве детсада

Согласно документам, компания получила за работу деньги, но не установила в детском саду аварийные светильники, не заасфальтировала дорогу и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц проектно-строительной компании «Волга». Их обвиняют в мошенничестве при строительстве детского сада в Кировском районе на улице Ташкентской. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере. Свои слова он подкрепил фотографиями постановления о возбуждении уголовного дела.

Согласно документам, компания получила за работу деньги, но не установила в детском саду аварийные светильники и чугунные трубы, не заасфальтировала дорогу, не обустроила тротуары и т.д. Ущерб городу оценили в более чем 350 тысяч рублей.

ПСК «Волга» занималась ремонтом Южного моста, набережной Волги в Самаре, синагоги, Струковского сада. Ранее гендиректор компании Елена Талалаева пожаловалась в администрацию президента России на преследование со стороны депутата Александра Хинштейна. ПСК «Волга» обвиняли в картельном сговоре, в компании настаивали на объективном расследовании.