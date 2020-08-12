Защитник «Чертаново» Александр Солдатенков перешел в «Крылья Советов»

Контракт с футболистом рассчитан на три года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о подписании 23-летнего защитника «Чертаново» Александра Солдатенкова. Контракт с футболистом рассчитан на три года.

- Александр Солдатенков входит в число лучших защитников ФНЛ прошлого сезона. Контракт с игроком подписан на три года, а играть Александр будет под №4 и уже внесён в заявку на сезон, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

23-летний защитник стал восьмым игроком «Чертаново», который перешел в «Крылья Советов» этим летом. До Солдатенкова это сделали вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Все трансферы «Крыльев Советов» летом 2020 года – на сайте samara.kp.ru.