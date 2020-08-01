2020-08-01T14:26:26+03:00
Спорт

Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2020): кто войдет в состав самарского клуба

Волжане снова оказались в ФНЛ и их ждет очередная серьезная перестройка. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (лето 2020) - текст обновляется
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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После вылета из РПЛ «Крылья» наверняка покинут большинство лидеров.После вылета из РПЛ «Крылья» наверняка покинут большинство лидеров.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Это трансферное окно будет богато на новости, связанные с «Крыльями Советов». Все потому, что самарцы в очередной раз (уже в третий за шесть лет) вылетели в ФНЛ. Из-за этого часть игроков, которые хотят остаться в РПЛ, покинут клуб, а на их место придут другие. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (лето 2020).

Сезон для волжан начнется 2 августа матчем на «Самара Арене» против калининградской «Балтики», однако еще больше полутора месяцев после этого в команде можно ждать новичков (или ждать, когда кто-то из действующих игроков уедет). Трансферное окно в России открыто до 19 сентября.

Ушли

Пока команду покинули шесть футболистов. У троих – Максима Глушенкова, Антона Терехова и Артема Тимофеева – закончился срок аренды. У Сергея Рыжикова завершился контракт, карьеру он, скорее всего, продолжит в клубе Премьер-лиги. Сообщалось об интересе к опытному голкиперу со стороны «Тамбова».

Покинул команду также Виталий Лысцов, который перешел в «Крылья» из «Бенфики». Интерес к нему проявлял московский «Локомотив», воспитанником которого является защитник. В СМИ писали, что «железнодорожники» могут заплатить «Крыльям» 800-900 млн евро отступных.

Форвард «КС» Дмитрий Молчанов этим летом вернулся в «Чертаново». Однако не совсем понятно, на правах аренды или на постоянно основе.

Пришли

Первым в «Крылья» пришел новый главный тренер. Экс-наставник «Чертаново» Игорь Осинькин сменил на тренерском мостике Андрея Талалаева, который возглавил «Ахмат». С собой специалист привел сразу целую группу молодых футболистов. Помогать «КС» выйти в РПЛ будут следующие «чертановцы»: вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели.

Помимо этого в «Крылья» вернулся воспитанник самарского футбола Сергей Божин. Прошлый сезон он провел в «Торпедо», с которым занял третье место в ФНЛ.

Слухи

Почти точно «Крылья Советов» этим летом покинет Антон Зиньковский. Интерес к нему проявляют «Зенит», «Краснодар», «Сочи» и киевское «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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