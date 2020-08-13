Полицейские рассказали, как задержали коллегу, погубившего родителей троих детей в ДТП под Самарой

Расследование продолжается Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Продолжаются разбирательства по резонансному ДТП в Волжском районе. Напомним, что вечером 7 августа на 54 километре трассы «Самара - Большая Черниговка» в результате аварии погибли Сергей и Любовь Кузнецовы, а трое их малолетних детей получили серьезные травмы.

По версии следствия, спровоцировал трагедию 25-летний водитель «Датсуна», сотрудник ГИБДД Сергей М. Он врезался в «Хендэ Солярис» с Кузнецовыми, тем самым вытолкнув их под фуру «Вольво». Близкие погибших переживают, что он может воспользоваться своим служебным положением и избежать наказания. Между тем полицейские объяснили, что вся работа на месте велась в рамках закона, и они сами привели подозреваемого на допрос.

- После сообщения о ДТП к месту незамедлительно был направлен ближайший экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району. На месте уже находились две машины пожарной охраны и две бригады скорой помощи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Медики работали с Любовью Кузнецовой и детьми, а также помогали водителю «Датсуна», находившемуся в отпуске с 25 июня, и его жене. Все пострадавшие в присутствии силовиков на каретах скорой покинули место происшествия.

- Был опрошен родственник погибшего, находившийся на месте ДТП, приняты меры к установлению и опросу очевидцев, свидетелей, - продолжают в облГлавке. - Обеспечено сохранение места происшествия. В ходе осмотра последнего было установлено, что дети находились в детских креслах.

Документировал материалы по аварии уже представитель регионального СК РФ. Предполагаемого виновника к нему на допрос через несколько часов привели сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД.

Сейчас по указанию начальника облМВД Александра Винникова проводится служебная проверка. Если вина Сергея М. будет доказана, то он будет уволен из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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