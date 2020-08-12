«Дело могут прекратить»: накажут ли полицейского, погубившего многодетных родителей в ДТП под Самарой

Трое детей остались без родителей из-за ДТП, которое устроил сотрудник ГИБДД Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Переживаем, что его нехило опекают»

11 августа в Самаре простились с Сергеем и Любовью Кузнецовыми. Родители троих маленьких детей погибли в страшном ДТП вечером 7 августа. 25-летний сотрудник отдела ГИБДД Волжской района Сергей М. на своем «Датсуне» разогнался так, что врезался в их «Хендэ Солярис» и вытолкнул его прямо под фуру. Чудом выжить удалось только малышам пары. Им обещал помочь лично глава региона Дмитрия Азаров.

Близкие семьи переживают, что полицейский, даже несмотря на арест, воспользуется своими связями и попытается избежать наказание. Как говорил корреспонденту «Комсомолки» брат Любови Александр, с ними пытался связаться отец фигуранта, но сами они на мировую идти сейчас не намерены.

— Говорят, что родные этого сотрудника и сами занимают важные должности в органах. Водителя вчера привозили в Пирогова, хотели оформить на стационар, но хирург отказал. Мы переживаем, что его нехило опекают, — поделился друг Кузнецовы — Андрей.

Вопросы квалификаций

Разбирательства сейчас только набирают обороты. Материалы по аварии находятся в следственном отделе, где возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Что может грозить обвиняемому за такое преступление? Имеет ли он шанс избежать наказания, «КП-Самара» рассказал адвокат Сергей Хальченко.

— В этом случае действия виновника отнесены к части 5 статьи 264 УК РФ, как нарушение правил дорожного движения, в результате которых наступила смерть двух или более лиц, — говорит Сергей. — Ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок до семи лет. Когда говорят про такую квалификацию, то не предполагается, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Это специально условие для квалификации действий по части 6 статьи 264 УК РФ.

Последствия аварии оказались страшными

Напомним, что на нетрезвое состояние Сергея М. указывали родные жертв, а также очевидцы. В частности, подобная информация поступала к активистам движения «Ночной Патруль».

— Если нетрезвое состояние на момент совершения ДТП все-таки установят, то водитель понесет более строгое наказание. При переквалификации части 5 на 6, ему будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, — продолжает Хальченко.

Последствия зависят от людей и судей

Юрист отмечает, что в ходе расследования проверка такого факта обязательно. При этом показания людей не могут служить достаточным основанием для определения — был человек пьян или нет.

— Но при оформлении ДТП или в больнице виновника должны были освидетельствовать, и если состояние опьянения было установлено, то это найдет подтверждение, а уголовное дело будет переквалифицировано на часть 6 ст. 264 УК РФ. На начальных этапах расследования часто квалификация возбужденного дела не окончательна, так как отсутствует необходимая информация, — добавляет эксперт. — А вот уже по результатам следствия, когда собраны необходимые документы и получены заключения специалистов, будет определена окончательная квалификация действий виновника. Сейчас делать выводы о неправильности уголовного дела, искать попытки что-то «замять» и помочь избежать ответственности, считаю, преждевременно.

Последствия для виновника тоже могут быть разные. По словам адвоката, здесь все зависит не только от квалификации, но и от других обстоятельств:

— Необходимо учитывать, что если виновник загладит причиненный вред, и представитель потерпевших простит его, то существует возможность прекращения уголовного дела за примирением сторон. Часть же 6 статьи 264 УК РФ не предусматривает возможности прекращения уголовного дела, а с учетом судебной практики, судье придется выбирать — назначить реальное лишение свободы или условное.

Расследование продолжается. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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