Снова заминировали? В Тольятти эвакуировали людей из спорткомплекса

Люди ждали на улице, пока ситуация разрешится Фото: принтскрин видео.

Вечером 13 августа на Приморском бульваре в Тольятти произошло ЧП. Там проводилась эвакуация людей из универсального спортивного комплекса "Олимп".

- Вывели всех посетителей и работников. На месте много полиции, пожарные, врачи. Говорят, что прозвучала сирена, и всех вывели, - поделился с корреспондентом "КП-Самара" местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Очевидцы делятся, что в УСК поступила информация о возможном минировании - именно после этого и были приняты экстренные меры. Сейчас в обстоятельства произошедшего разбираются правоохранители.

Напомним, что ранее сразу в несколько судов региона поступила информации об угрозе взрыва. Журналисты samara.kp.ru писали подробности случившегося и публиковали фото, а также видео с мест событий.