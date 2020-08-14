В Самарской области нашли фамильное захоронение семьи губернатора Григория Аксакова

Археологи сообщают об обнаружении 9 захоронений / Фото: ГТРК "Башкортостан"

В Самарской области археологи нашли фамильный склеп представителей одного из древнейших родов - семьи Аксаковых. Исследователи предполагают, что там могут быть захоронены сын писателя Сергея Тимофеевича Григорий и его супруга Софья, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Раскопки идут на месте, где когда-то располагалось село Страхово. Сейчас же там осталась только разрушенная церковь XVIII века. По словам археологов, они нашли сразу 9 захоронений. Находку называют сенсационной, поскольку долгие годы о фамильном захоронении семьи Аксаковых не было ничего известно.

Отметим, что Григорий Аксаков в середине XIX века был известным государственным деятелем. Родился он в 1820 году в Оренбургской губернии, где впоследствии стал вице-губернатором, потом его назначили самарским вице-губернатором. В дальнейшем Григорий Аксаков занимал пост уфимского губернатора. А затем в течение нескольких лет он трудился на посту губернатора Самарской области. В Самаре даже хотят разбить сквер семьи Аксаковых, где будет установлена в их честь скульптурная композиция.