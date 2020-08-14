«Крылья Советов» объявили о подписании лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона Ивана Сергеева

Нападающий будет играть под 33 номером. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» официально объявили о подписании лучшего бомбардира ФНЛ сезона 2019/2020 Ивана Сергеева. Форварду 25 лет, до этого он играл за «Строгино», «Ригу», «Тамбов» и «Торпедо», за которое провел 64 матча и забил 35 голов.

- Мы довольны переходом Ивана Сергеева в «Крылья». В наших рядах теперь есть забивной нападающий, который стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Надеюсь, что Иван нам очень поможет. Я хорошо знаком с его качествами. Когда был тренером, всегда пристально следил за нападающими. Нам нужен такой форвард. Мы окажем ему тёплый приём, надеемся, что болельщики тоже обеспечат Ивану хорошую поддержку и тепло его примут. Будем ждать от него голов и максимальную помощь, чтобы «Крылья» как можно быстрее вернулись в Премьер-лигу, - прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

В прошлом сезоне за «Торпедо» Иван Сергеев отметился 14 забитыми мячами в 27 матчах. В этом розыгрыше ФНЛ у нападающего пока только голевая передача.

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