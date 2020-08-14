Архитектор показал, как будет выглядеть самарский драмтеатр после реставрации

Эскиз фасада самарского драмтеатра после реконструкции. Фото: Дмитрий Орлов

Самарский театр драмы готовится к реконструкции. Главный архитектор ООО "Волга-трансстрой-проект" Дмитрий Орлов выложил на своей странице в Facebook эскиз того, как будет выглядеть здание после окончания работ.

Напомним, предполагается, что драмтеатру вернут тот облик, который он имел в 1888 году после строительства, для чего придется в том числе воссоздать утраченные элементы и архитектурные детали. Плюс под землей будет построена новая сцена. Как она будет выглядеть, пока не совсем ясно, а вот эскиз воссозданного внешнего облика уже сегодня можно рассмотреть во всех подробностях.

Вид от дома Поплавского на самарский драмтеатр, ворота будут несколько другими. Фото: Дмитрий Орлов

- Окончательный вид архитектурных деталей может уточняться в процессе реставрационных работ в сторону соответствия исторической подлинности, - уточняет Дмитрий Орлов. - Здесь уже много несоответствий, картинка довольно старая. Мы будет чрезвычайно рады любой дополнительной информации, историческая память не только в архивах.

У архитектора уже уточнили: будут ли восстановлены "шатры" сбоку - над кассами или служебным входом. Дмитрий Орлов уточнил, что восстановить удастся лишь один - со стороны ул.Фрунзе, второй уже находится внутри здания, и "вытащить" его не получится.

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