Балет под фонограмму и социальная дистанция на сцене: как театры Самарской области готовятся к открытию

Театр оперы и балета готовится к новому сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские театры готовятся к открытию сезона, который может состояться уже в октябре этого года. Какие меры предосторожности против распространения коронавируса предпринимают артисты Самарского театра оперы и балеты, рассказали в "ГТРК-Самара"

На входе в театры теперь поставят антисептики, а посетителям начнут измерять температуру. Плюс тем, у кого нет при себе масок, их выдадут на входе абсолютно бесплатно. При этом в залах зрителей рассадят в шахматном порядке в попытке сохранить социальную дистанцию в 1,5 метра.

Эту же дистанцию попытаются соблюдать при размещении музыкантов и артистов. Музыканты теперь будут сидеть не в оркестровой яме, а на сцене. Между ними и артистами установят дистанцию в 1,5 метра. Следовательно, если эту дистанцию соблюдать невозможно, в частности, во время балета, - оркестра не будет, музыканты будут танцевать под фонограмму. Кроме того, придется частично поменять репертуар - в частности, зрители смогут услышать оперы Рахманинова, которых на сцене Самарского театра оперы и балета еще не было.

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Сидеть в зале зрители будут в шахматном порядке (подробности)