Елена Лапушкина сделала первые сториз в Инстаграме

Елена Лапушкина завела инстаграм

Глава Самары Елена Лапушкина занялась развитием собственного инстаграма. Не так давно ее упомянули в списке 43 градоначальников из российских городов, у которых до сих пор нет блога в этой популярной соцсети. И вот Елена Лапушкина решила свой инстаграм завести: сейчас у нее уже 422 подписчика, две публикации. Сама глава города подписалась на 19 человек.

Свой первый пост Елена Лапушкина написала про награждение золотых медалистов. А во втором разъяснила свою позицию по 112 кварталу, уточнив, что все ограничения, которые существуют на территории 112 квартала, остаются в силе и никаких изменений утвержденный проект межевания территории не подразумевает.

А буквально 8 часов назад Елена Лапушкина выложила пару сториз со своей прогулки по новому бульвару на Авроре, где прямо сейчас проходит реконструкция.

Стоит отметить, что губернатор Самарской области - активный пользователь инстаграма и популяризатор этой соцсети. Здесь он рассказывает не только о работе, но и о жизни своей семьи, своих интересах, читает стихи и публикует важные новости.