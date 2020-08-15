В Самаре предприниматели ответят перед судом за поставку в больницы технического кислорода

Следователи раскрыли обман бизнесменов / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела о поставках в больницы региона технического кислорода вместо медицинского. Подозреваемыми по нему проходят два человека: заместитель директора ООО «МагТехГаз» и генеральный директор ООО «Промышленные газы».

- По версии следствия, с 2017 по 2018 год замдиректора «МагТехГаза» и гендиректор компании «Промышленные газы», а также их сообщник поставили в восемь больниц Самарской области технический жидкий кислород вместо медицинского кислорода. Общая сумма контракта составила 1,5 млн рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

О подмене кислорода в медицинских учреждениях ничего не знали. В скором времени уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Самары. Отметим, что процесс над замдиректора ООО «МагТехГаз» уже начался.