В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с опрокинувшейся на крышу фурой на трассе «Самара — Уфа»

В ДТП пострадала 18-летняя девушка / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Стали известны подробности ДТП на трассе М-5, которое произошло сегодня утром, 15 августа, на участке между Самарой и Уфой. Случилось все рядом с границей Самарской области — в Бугульминском районе Республики Татарстан.

- В 8:15 на 1239 км трассы М-5 «Урал» в районе села Яковлево столкнулись автомобиль «Форд» и фура «Скания». В результате ДТП погибших нет, пострадала 18-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что на трассе между Самарой и Уфой перевернулась на крышу фура с прицепом. Она опрокинулась прямо поперек проезжей части, перекрыв движение другим автомобилистам. Из-за чего на этом участке образовался затор.