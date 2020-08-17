В Самаре на Физкультурной дерево придавило две легковушки

Дерево рухнуло на "Ниссан", прихватив с собой провод / Фото: @karishka23 Фото: Instagram.com

Утром в понедельник, 17 августа, в одном из дворов на Безымянке в Самаре произошло ЧП. В районе дома № 31 на улице Физкультурной дерево рухнуло на две припаркованные машины: «Ниссан» и вазовскую легковушку.

- Вот так падают деревья без ветра в Промышленном районе по улице Физкультурной, 31, - написали очевидцы соцсетях.

Дерево упало на заднюю часть вазовской легковушки Фото: Instagram.com

Судя по фото, дерево приземлилось на заднюю часть отечественного авто, а также задело левую переднюю часть иномарки. Кроме того, видно, что оно задело провод. Ранее корреспонденты «Комсомольской правды - Самара» писали, куда обращаться и как действовать, если на машину упало дерево.