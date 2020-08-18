Следователи начали проверку по факту массового отравления детей в самарском лагере «Волгаренок»

Детям понадобилась помощь врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи подключились к истории с массовым отравлением детей в лагере «Волгаренок». Напомним, что о ЧП в учреждении, расположенном в Волжском районе, накануне сообщили в департаменте образования Самары.

- По факту произошедшего следственным отделом по Новокуйбышевску начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествовавшие, - сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По итогам разбирательств правоохранители решат - возбуждать уголовное дело или нет. Добавим, что 15 августа всех детей из лагеря уже вывезли. Троих отправили в больницу. Также госпитализировали двух девочек - на этом настояли их мамы.