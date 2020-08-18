В колбасах в Самарской области нашли опасную африканскую чуму свиней

Вирус опасен для свиней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты проверили продукцию, которую выпускает колбасный цех, расположенный в деревне Малое Микушкино Исаклинского района. Результаты исследований оказались не очень хорошими.

- В пробках был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Он находился в полуфабрикатах, которые делают в этой организации, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС введен уже в половине муниципальных районов губернии. Он может быть опасным для поголовья свиней. У властей есть план, чтобы победить заразу. Главное - соблюдать его.