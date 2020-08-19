В Самаре перекроют Ново-Садовую до конца августа

Жителей предупредили о временных неудобствах

В Самаре до конца августа намерены перекрыть движение по улице Ново-Садовой. В том числе три дня не будут ходить трамваи. Все это связано с работами, которые будут проводить по замене тепловых сетей в районе пересечения с улицей Советской Армии. Рабочие постарались разработать максимально оперативный график. Но все же неудобства жителям придется потерпеть.

Перекрывать улицу будут поэтапно. Так с 21 августа до 24 августа движение будет невозможно по участку Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии. Объехать перекрытие можно по улицам - дублерам, в обоих направлениях.

С 24 августа по 27 августа движение закроют по дублеру от Советской Армии до 3 Просеки в направлении в город. Это та дорога, которая проходит вдоль Современника.

С вечера 28 августа и до утра 31 августа в городе ограничат движение транспорта по дублеру Ново-Садовой с другой стороны, по направлению "из города". Также не будут ездить трамваи, 20 и 22-й пойдут по Ново-Вокзальной, затем по Ставропольской И Антонова Овсеенко до Постникова оврага. "Пятерка" же будет ездить из города только до Оврага. Однако, это ен слишком усложнит жизнь горожанам - ведь это будет происходить в выходные дни.

Всех жителей просят с пониманием отнестись к необходимости привести теплотрассу в порядок перед отопительным периодом.