В Самаре откроют проезд для автолюбителей со стороны Заводского шоссе

В Самаре снова откроют Заводское шоссе

В Самаре для проезда автомобилистов откроют Заводское шоссе. Это долгожданное событие для всех, кто работает на предприятиях неподалеку.

Как сообщает пресс-служба областного департамента городского хозяйства, сейчас на участке Заводского шоссе заканчивают последние работы. В дальнейшем планируется засыпка асфальтобетонной крошкой транспортного пути до проезда Мальцева. До конца дня обещают готовый к эксплуатации проезд со стороны улицы Авроры до Мальцева.

Напомним, что из-за ремонтных работ, которые начались 15 августа, поменяли схему движения автобуса № 9, а автомобилистам пришлось стоять в пробках.