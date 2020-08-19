Мастеру из Самары стать миллионером помогли даты рождения близких

Мужчина не ожидал такого подарка от фортуны

Житель Самары Игорь Щ. стал миллионером благодаря датам рождения близких людей. Он признается, что уже 10 лет постоянно покупал лотерейные билеты, но ему никогда не везло. Отслеживать результат, надеяться на удачу и, наконец, дождаться момента, когда судьба улыбнется, – дорогого стоит (в прямом и переносном смысле).

Выигрышный билет лотереи мужчина купил в киоске. Выбрал тот, цифры в котором соответствовали датам рождения его родственников.

- Я смотрел программу по телевизору. Когда понял, что выиграл, испытал шок, а затем – радость. Потом перепроверял выпавшие числа несколько раз, - рассказал счастливчик.

От внезапной благосклонности фортуны новоявленный миллионер чуть не сошел с ума и еще не успел решить, на что потратить свой выигрыш. Сам Игорь работает в событийном агентстве, любит отдыхать за городом и создает различные предметы своими руками.