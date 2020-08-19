В Самаре прошла фотовыставка в честь всероссийской акции «Лучший друг»

Пушистые обитатели приюта обрели хозяев

13-14 августа в Самаре проходила фотовыставка, где в роли героев выступали питомцы из приюта «Участие». Авторами выставочных работ стали фотоволонтеры Ася Майстровская и Антон Уваров. Акция собрала вокруг себя ведущих волонтеров из НКО и «Молодой гвардии» для усиленной помощи приюту в поиске дома для животных.

По словам регионального координатора Центра поддержки гражданских инициатив Романа Балтера, выставка проводится для напоминания общественности о проблемах бездомных животных. Само мероприятие в первую очередь делает акцент на необходимости периодического участия граждан в жизни приютов.

Важно отметить, что, несмотря на период коронавирусной инфекции, в Самарской области уже с начала лета волонтеры участвуют в судьбе городских приютов для животных. Акция «Лучший друг» второй раз прошла в регионе, собрав внушительный объем гуманитарной помощи.