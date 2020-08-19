В Самаре рассказали, какой поддержкой воспользовались самозанятые

В Самаре для самозанятых создали все возможности

В Самаре рассказали, какими мерами поддержки в 2020 году пользовались самозанятые граждане. Так стало известно, что с начала года в таком качестве зарегистрировались более 22 тысяч человек. Они пользуются всеми возможностями специального налогового режима, их приглашают на специальные обучающие курсы: так, весь августа в регионе проводят онлайн-лекции "Шаг к бизнесу".

- На курсе самозанятые учатся маркетингу и продвижению своего продукта, получают знания по основам бухгалтерии. С ними работают опытные предприниматели, которые уже прошли этот путь и им есть, чем поделиться, - поделилась первыми успехами руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Получают самозанятые и финансовую поддержку. В рамках антикризисных мер им предоставили "налоговый капитал" в размере МРОТ 12130 рублей. Эти деньги можно использовать для оплаты налога в 2020 году. Также таким бизнесменам предлагают кредитную поддержку под 8,5 %, по этой программе уже начали работать несколько банков в регионе.

В Самарской области продолжат поддерживать самозанятых в соответствие с поручением губернатора, который подчеркнул:

- Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя.

Узнать больше о возможностях для самозанятых в Самарской области можно на сайте Mybiz63.ru, где создан тематический раздел.

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