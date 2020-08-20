В Самаре опять «заминировали» суды

В Самаре опять волна заминирований

Волна ложных заминирований в Самаре прокатилась по различным районам. Телефонные террористы в четверг, 20 августа, снова атаковали суды. Сигналы о якобы заложенных бомбах уже получили в Железнодорожном, Красноглинском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном судах. Посетителей выводят, доступ в здания ограничен, территории вокруг оцепили. По предварительным данным, на электронную почту судов пришли письма о заложенных бомбах.

Пока официальных комментариев нет. Также неизвестно ни о каких реальных угрозах, которые удалось бы выявить.

Из-за «минирования» суда на площади Революции образовалась пробка. Движение затруднено.

Напомним, что 13 августа волна ложных минирований уже прокатилась по Самаре. В то же время такие же лже-письма приходили и в других городах, там под удар попали и больницы, и государственные учреждения. Соответствующие органы разбираются в происходящем, им предстоит найти горе-шутников, которых будет ждать наказание.

«КП-Самара» продолжает следить за происходящим.