В Самаре перекрыли движение около площади Революции 20 августа

Общественный транспорт временно будет ходить по измененным маршрутам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли движение на площади Революции. Это может быть связано с эвакуацией находящихся здесь судов - из-за сообщений о минировании. О перекрытии и о том, что автобусы пустили в объезд, сообщили в «СамараАвтоГазе».

Автобус № 5д пустили по улице Венцека, № 24 - по Куйбышева и Некрасовской, № 17 и № 32 объезжают площадь по улицам Куйбышева и Венцека.

Автобус № 61 сейчас едет по улицам Куйбышева и Некрасовской. А тавтобус № 34 едет по Венцека и Куйбышева. Автобус № 53 также едет в объезд - по Венцека и Пионерской.

Напомним, ранее стало известно, что в мэрии и районных судах получили сообщение о минировании, в большинство мест прислали электронные письма.