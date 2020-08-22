Ремонт на ул.Мичурина в Самаре планируют завершить в сентябре

Ремонт улицы Мичурина завершен на 99% Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре практически завершен комплексный ремонт ул.Мичурина. Напомним, работы велись на участке протяженностью 2,4 км в границах улицы Чкалова и проспекта Масленникова.

За это время на данном участке привели в порядок инженерные коммуникации, бордюры, положили плитку на тротуары и новый асфальт на проезжую часть, оборудовали заезды для общественного транспорта и парковки для автолюбителей там, где это было возможно. Плюс установили более 340 новых дорожных знаков и 60 новых светофоров.

Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Подрядчик сообщил, что после обустройства газонов в сентябре они смогут отчитаться о завершении ремонта.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре комплексный ремонт проводят на улицах Победы, Ленинской, Стара-Загора и Мичурина. По данным горадминистрации, на данный момент работы выполнены в общей сложности на 80%.

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