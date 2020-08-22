В Самарской области пока не нашли того, кто мог пытаться снять скальп с котенка

Малышам уже гораздо лучше, они готовы к переезду в дом в хорошим людям. Фото: НКО фонд «Доброе сердце мира».

В начале лета в поселке Прибрежном под Самарой во время дождя молодой человек, который выгуливал собаку в лесополосе рядом с жилыми домами, нашел картонную коробку. Внутри сидели два полосатых котенка. Один из них - со страшной скальпированной раной на голове.

Парень передал найденышей волонтерам, которые отвезли животных в ветклинику. Опасные раны зажили, малышам сейчас подыскивают дом.

После публикации на сайте "КП-Самара" возможным фактом жестокого обращения с животным заинтересовались в полиции. Вот только найти виноватых до сих пор не удалось.

Одному из котят пришлось перенести операцию. Фото: НКО фонд «Доброе сердце мира».

По данным собственных источников "Комсомолки" в следствии, полицейские могли прийти к выводу, что такая травма - результат неосторожности самого котенка: может быть, он бежал от собак и на скорости "пролетел" под воротами или через любую другую узкую щель. Вот и содрал кожу на голове. Прокуратура с выводами полиции не согласилась и вернула дело с просьбой провести дополнительную проверку. Она пока не окончена.

Помочь малышам и волонтерам, которые их спасли, можно через НКО фонд «Доброе сердце мира».

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