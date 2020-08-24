Самарцы смогут написать «Диктант Победы» очно и онлайн

Готовность площадок к проведению "Диктанта Победы" регулярно проверяют активисты и волонтеры

В Самаре вовсю идет подготовка к «Диктанту Победы», который запланирован на 3 сентября. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне смогут все желающие. В областной столице их количество постоянно растет, поэтому приходится создавать уже виртуальные площадки.

По словам регионального координатора проекта «Историческая память» Сергея Рязанова, каждому участнику обязательно нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Пройти «Диктант» можно будет на сайте диктантпобеды.рф или в специальном мобильном приложении. К слову, в этом году количество вопросов будет увеличено с 20 до 25. Часть из них будет посвящена региональной тематике.

Отметим, что всего в Самарской области будет 759 площадок, более 600 из них расположены в школах, вузах, колледжах лицеях. Их готовность проверяют активисты партпроекта «Единой России» и «Волонтеры Победы». В первую очередь они обращают внимание на наличие индивидуальных средств защиты, пишущих предметов, измерение температуры на входе, а также наличие сети интернет или Wi-Fi и часов. Проверку уже прошли Самарский медуниверситет «Реавиз», ПГУТИ и школа № 154.