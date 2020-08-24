В Самаре за третьего ребенка заплатят 100 тыс рублей

Рождение детей - это не только праздник, но и выгода

Жители региона имеют право при рождении третьего ребёнка получить финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. Уже с начала текущего года выплату получили около 2 тысяч семейных пар, когда только за весь 2019 год таких случаев было зарегистрировано не более 4,5 тысяч. Это говорит об улучшении демографической обстановки в области.

Отметим, что данные денежные начисления осуществляются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который входит в проект национального уровня - "Демография".