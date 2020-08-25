Линейки в школах Самарской области 1 сентября пройдут не для всех

Не всех позовут на школьную линейку

В Самарской области на День Знаний позовут не всех. Стало известно, что участниками торжественных линеек 1 сентября 2020 года в регионе станут только ученики 1 и 11 классов. Мероприятия пройдут на открытом воздухе, одновременно присутствовать на линейке смогут только три класса. Если в параллели "букв" больше, то в школе устроят несколько торжественных построений.

Как рассказал на заседании оперативного штаба Самарской области министр образования Виктор Акопьян, школы готовы принять учеников. За парты дети сядут в 707 образовательных организациях. Все они обеспечены необходимым для соблюдения эпидемиологического режима.

Родителей же попросили на линейках соблюдать масочный режим и, по возможности, вовсе не приходить на торжество - чем меньше гостей будет на мероприятии, тем ниже риск заражения.

Но без внимания школы 1 сентября не останется никто. В своих классах всем детям проведут уроки мужества, посвященные 75-летию Победы, и уроки безопасности. И тот, и другой будет длиться по 35 минут.

Ранее в министерстве образования подробно рассказали, как будут учиться переполненные школы с 1 сентября.