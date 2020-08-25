Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 8 тысяч

Власти говорят, что в регионе стали чаще делать тесты на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 75 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии перевалило за восемь тысяч и достигло цифры в 8 056.

К счастью, новый день не принес известий об очередных жертвах страшного вируса. Зато в регионе, похоже, из больниц выписалось рекордное число пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, - 271 человек.

Тем временем в России общее число заболевших составляет 966 189 человек, из них за сутки выявлено 4 696 новых случаев. В стране от COVID-19 уже погибли 16,5 тысяч человек, выздоровели - 779 тысяч с лишним.

В последние дни число подтвержденных случаев коронавируса в Самарской области возросло почти в два раза, но власти и медики объясняют это тем, что в регионе стали просто чаще делать тесты на COVID-19. Уровень опасности для населения таким образом не увеличился, однако жителей просят по-прежнему соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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