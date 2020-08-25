В Самаре близится завершение благоустройства бульвара на Мичурина

Бульвар полностью будет готов к 15 сентября / Фото: администрация Самары

С начала этой недели полноценное благоустройство улицы Мичурина почти дошло до финишной прямой. Строительные работы завершены на 90%. Посетителей обновленное место отдыха сможет принять уже после 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Жители Самары смогут в полной мере оценить красоту и ухоженность отремонтированной общественной территории. Благоустройство коснулось абсолютно всех объектов бульвара: от установок лавочек до реконструкции пешеходных дорожек. Также на этом участке планируют обеспечить круглосуточную видеофиксацию из-за внушительного пешеходного и транспортного движения.

Отметим, что на финальных этапах в благоустройстве бульвара себя смогли проявить различные волонтерские группы, в том числе добровольцы из «Самарского дома молодежи». Привлечение школьников и студентов для окончательных штрихов наведения порядка на отремонтированных пространствах стало доброй традицией среди самарских подрядчиков. Подобным образом уже были реконструированы Крымская площадь, сквер у собора Кирилла и Мефодия, проспект Металлургов и сквер Фадеева.

Помимо бульвара на улице Мичурина еще готовятся предстать в обновленном виде 5 общественных пространств, в их числе сквер Невского в Кировском районе, территория улицы Авроры, сквер Овчарова. Каждый из этих проектов был инициативой граждан. За ходом работ также следит общественность.