Вторая волна коронавируса может вернуться в Самару через неделю

Вторая волна может прийти в Самару уже скоро

В Самарскую область уже через неделю может прийти вторая волна коронавируса. Эксперты не предвещают ее на 100%, но спусковым крючком может послужить возвращение детей в школы и студентов в университет, если они не будут тщательно следить за принципами социального дистанцирования.

- Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, но она может измениться в любой момент. В осенне-зимний период всегда наблюдается эпидемиологический подъем. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, и этот период будет для нее более благоприятным. Но какой именно ее объем будет среди всех респираторных заболеваний, сказать сложно, - отметил в разговоре с КП-Самара заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Клиник СамГМУ Дмитрий Константинов.

Стоит отметить, что о подобном развитии событий говорят и другие медики, в частности главврач пятой горбольницы Тольятти Николай Ренц. Эксперты предупреждают, что ситуация может развиваться по негативному сценарию, если сами жители региона не будут вести себя с должной осторожностью. По крайней мере не стоит пренебрегать средствами защиты, соблюдать масочный режим. Также в оперативном штабе отметили, насколько важно следить за соблюдением всех мер по дезинфекции в магазинах, всех учреждениях. Особенно рекомендовано обратить внимание на это тем городам и районам, где заболеваемость выше среднего по области.