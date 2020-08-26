Третий день за 70: в Самаре разбушевался коронавирус

Главное - профилактика, иначе может быть вторая волна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области поделился статистикой по коронавирусу на 26 августа 2020 года. Она не очень радостная: уже третий день число новых заболевших не снижается. Сегодня медики выявили 70 таких пациентов. Где и как они заболели, пока не известно.

В понедельник новых пациентов было 74, во вторник - 75. До этого цифры были почти в два раза ниже. Власти уже объяснили, что рост числа заболевших связан с тем, что начали делать еще больше тестов и собираются эту цифру наращивать. Так, за сутки днем ранее провели 4432 теста. Увеличилось число контактных больных - накануне таких было 21 человек.

Тем временем в Самарской области предрекают вторую волну коронавируса, которая может начаться в сентябре, в то время как дети и студенты пойдут в школы и вузы.

На данный момент в Самарской области зафиксировано 8126 случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели 6581, 94 - за последние сутки.

Умерли 123 человека за все время.